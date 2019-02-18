Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
5 dakika önce
Gram altın 225 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.
Gram altın 225 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:55
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