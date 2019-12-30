Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi

6 saat önce

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi, System.String[]

ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesiyle altın ve petrol fiyatları yükseldi.

Orta Doğu gerilimlerinin yanında ABD ve Çin'in uzlaştıkları ticaret anlaşmasını imzalamaya hazırlandıkları beklentisiyle altın fiyatı, erken işlemlerde 1.515.80 ile 25 Ekim'den bu yana görülen en yüksek düzeyinin de üzerine çıktı.

Yıl sonu düşük hacimli işlemlerde küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.29 artışla 17.995 dolardan,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,518.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.16 artışla 2.834 dolardan,

platin, yüzde 0.2 düşüşle 946.62 dolardan ve

paladyum değişmeyerek 1,905.28 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 473 liraya, Cumhuriyet altını da 1,958 liraya yükseldi.

ABD ve Çin ticaret savaşının sona ermesinin ardından ABD petrol stoklarında 20 Aralık'ta sona eren haftada beklentinin üzerinde. 5.5 milyon varil düşmesi, petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.31 artışla 68.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 artışla 61.81 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada Kâbe Baskını: 1979'da kutsal toprakları kana bulayan ve Fransız askerlerin Müslüman olmasıyla sonlanan olay

Son Dakika Haberleri
15:52 Ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapmayın - Son Dakika Ekonomi
15:50 Turhal Şeker Fabrikası'nda 86. kampanya dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi
15:47 Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı - Son Dakika Ekonomi
15:47 TOBB: Yapılan, bir otomobilden fazlasıdır - Son Dakika Ekonomi
15:45 Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek - Son Dakika Ekonomi
15:37 Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Son Dakika Ekonomi
15:23 Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları jeopolitik gerilimlerle yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]