Altın fiyatları kar satışıyla düştü - Son Dakika

Altın fiyatları kar satışıyla düştü

Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları, 1,780 doların üzerinde gelen kar satışlarıyla 1,770 doların altına çekildi.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları, 1,780 doların üzerinde gelen kar satışlarıyla 1,770 doların altına çekildi.

Ikon Menkul'ün "1789'dan Hafif Kar Satışı…" başlıklı analizinde, "Geçen hafta görülen 1,779 dolar direncini dün akşam geçen sarı metal, gün içinde 1,789 dolar seviyesine kadar yükseldi.  Ancak bu  seviyelerden hafif de olsa kar satışı var ve 1,773 desteğine geriledi. Halen 1,761 dolar seviyesinden gelen kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket ederken, eğer 1,773'ün altında düşüş devam ederse kanalın alt bandına denk gelen 1,765 desteği gündeme gelebilir. 1765 kısa vadede önemli olabilir. Bu desteğin kırılması, kar satışlarını derinleştirebilir. Gün içi olası tepkilerde 1789 seviyesi tekrar  gündeme gelebilir" denildi.

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ABD'de hampetrol stoklarında keskin düşüşler yaşandığına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından yüzde 2.0-3.0 dolayında yükselen petrol fiyatları da hafif geri çekildi.

Verilerin açıklanmasının ardından yüzde 1.32 artışla 42.18 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı 41.76 dolara, yüzde 2.90 yükselerek 40.40 dolara kadar yükselen ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da 39.82 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 1.53 düşüşle 17.92 dolar,

altın yüzde 0.87 düşüşle 1,764.91 dolar,

bakır yüzde 1.17 artışla 6,039.00 dolar,

platin yüzde 2.22 düşüşle 812.90 dolar,

paladyum yüzde 1.23 düşüşle 1,917.41 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 640 liraya, Cumhuriyet altını da 2,545 liraya düştü.

ABD'de stok verilerini izleyen özel kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 26 Haziran ile biten haftada ABD hampetrol stoklarında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Buna göre, ABD hampetrol stokları bir haftada 8.2 milyon varil birden düşüşle 537 milyon varile geriledi. API verilerine göre, aynı dönemde ABD'deki benzin stokları da 2.5 milyon varil düştü. Bunun yanında ülke genelindeki distile edilmiş petrol stokları a bu dönemde 2.6 milyon varil azaldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları kar satışıyla düştü - Son Dakika Ekonomi

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