Altın fiyatları: Koronavirüs kaygısıyla son 7 yılın zirvesinde

Koronavirüs kaygıları nedeniyle, yatırımcılar güvenli yatırım araçlarına yöneldi. Altın fiyatları son yedi yılın en yüksek düzeylerine çıktı.

Pazartesi yüzde 2 artan altın fiyatları en son Şubat 2013'te görülen seviyelere yükseldi. Spot altının ons fiyatı 1678 dolar 58 sente kadar çıktı.

Türkiye'de de çeyrek altın 544 lirayı aşarken, gram altın fiyatı 333 liraya yaklaştı.

Bu arada, Avrupa'da borsalarda düşüş görüldü. Londra FTSE 100 endeksi piyasanın açıldığı ilk saatlerde yüzde 3'ten fazla değer yitirdi.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana sürekli artıyordu, ancak son günlerde artış hızı yükseldi.

Koronavirüs'ten en çok olumsuz Avrupa ülkesi olan İtalya'da da Milano Borsası'nda ise düşüş yüzde 4'ü geçti.

Frankfurt's Dax ve Paris Cac-40 endeksinde de yüzde 3'ten fazla düşüşler oldu.

Petrol fiyatları da düşüyor

Borsalarda en çok değer kaybeden hisse senetleri ise havayolları ve seyahat şirketlerinkiydi.

Uzmanlar altın fiyatlarının kısa sürede 1700 dolar sınırını da aşacağı görüşünde.

Bu arada, koronavirüs nedeniyle geçici fabrika kapanışlarından talebin etkilenebileceği kaygısıyla petrol fiyatlarında da yüzde 3'lük düşüş oldu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 2 dolarlık düşüşle 56,57 dolara geriledi.