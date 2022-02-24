Son dakika! Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti - Son Dakika
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Son dakika! Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti

24.02.2022 09:35
Son dakika! Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti

Son dakika haberi... Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın 1940 dolara yükselirken iç piyasada gram altın 880 liraya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat altın fiyatlarını yükseltti. Küresel piyasada 1910 dolardan güne başlayan ons altın yüzde 1,52 artışla 1940 dolara ulaştı. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı olarak gram altın 880 liraya yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim doları da etkiledi. Dolar/TL paritesi 14 TL'yi gördü.

Serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 880 lira

Çeyrek altın: 1.415 lira

Cumhuriyet altını: 5 bin 800 lira

Yarım altın: 2 bin 860 lira

Reşat altın: 5 bin 640 lira

(İHA)

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Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerle dalgalı bir seyir izliyor Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerle dalgalı bir seyir izliyor Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı? Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?

Hava Saldırısı, Ukrayna, dolar, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti - Son Dakika


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