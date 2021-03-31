Altın fiyatları toparlandı, petrol yatay

Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı hafif toparlanmayla 1,700 dolar sınırına yaklaştı.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından üretim kısıntılarına devam kararı çıkacağı beklentileriyle yatay işlem görüyor.

Analistlere göre küresel petrol piyasalarında, OPEC+ petrol üretimindeki kesintilerin Mayıs ya da Haziran aylarına da uzatılmasına ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Günde yaklaşık 8 milyon varil üretim kesintisi yapan OPEC+ ülkeleri bu yılın başında petrol fiyatlarında yaşanan düzenli artışın ardından kesintileri azaltmayı planlıyorlardı.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.17 artışla 64.13 dolar,Batı Teksas yüzde 0.31 artışla 60.66 dolar,altın yüzde 0.75 artışla 1,697.62 dolar,gümüş yüzde 1.03 artışla 24.27 dolar,bakır yüzde 1.45 düşüşle 8.750.50 dolar,platin yüzde 2.97 artışla 1,193.57 dolar,paladyum yüzde 1.35 artışla 2,622.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 450 liraya, çeyrek altın 741 liraya, Cumhuriyet altını da 2,959 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) mısır ekim alanın 2021-22 döneminde 92 milyon dönüm artacağının, soya fasulyesi ekim alanının da 6.9 milyon dönüm artışla 90 milyon dönüme ulaşacağının öngörüldüğü belirtilerek, "USDA'in tampon ekimleri sabitleyeceği beklentileriyle arz endişelerini yatıştırdığı için ABD mısır vadeli işlemleri Salı günü yüzde 0.3 düştü. ABD buğday stoklarının da, üç yıllık ortalamanın yüzde 15 altında 1.272 milyar kile olacağı tahmin ediliyor" denildi ve eklendi: "ABD Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi Pazartesi günü haftalık ürün raporunda, Kansas kışlık buğday mahsulünün yüzde 50'sini, bir hafta önceki yüzde 45'ten "iyi" durumdan "mükemmel" duruma yükseltti."USDA'in 31 Mart ekim niyetleri raporunda ABD mısır ve soya fasulyesi ekimlerinin geçen yıla göre bir artış göstermesi beklenirken, 1 Mart soya fasulyesi stoklarının bir önceki yıla göre yüzde 32 düşmesi bekleniyor."ABD Tarım Bakanlığı ABD buğdayının ihracat denetimlerini, geçtiğimiz hafta 302,188 ton, 350,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret beklentilerinin altında ve dört haftanın en düşük seviyesinde bildirdi."Pamukta, gelen satışların ardından 2020 temmuz ayından bu yana devam eden yükseliş trendi test edildi. 77.30 bölgesinden gelen tepki alımlarının izlendiği pamukta, 80.00 ara direnç seviyesinin geçilmesi ile alımlar hız kazandı. 80.00 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı alanda 82.85 ana direnç bölgesi izlenebilir."Mısır fiyatı, yatay bandı aşağı yönlü kırmasının ardından 533.10 seviyesinden destek buldu. Bültenimizi yazdığımız sırada pozitif seyreden fiyat yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 14 günlük ortalamanın da denk düştüğü 547.75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 533.10 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda 524.00 seviyesi destek olarak izlenebilir."Soya fiyatı, ocak ayının son haftasından gelen yükseliş kanalını kırmasının ardından satıcılı seyretmeye devam ediyor. 1364.70 seviyesinden destek bulan fiyat, pozitif görünüm sergiliyor. Yükseliş hızlandığı takdirde 1388.90 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 1364.70 desteğinin altına geçildiği takdirde 1336.55 seviyesi destek olarak takip edilebilir."Şubat başından bu yana düşüş kanalı içerisinde hareket eden kakao fiyatı dün sert satış baskısına maruz kalmasının ardından düşen kanalını aşağı yönlü kırdı. 2334 seviyesine tutunan fiyat bültenimizi yazdığımız saatlerde pozitif yönlü hareket ediyor. Yükseliş kalıcı hale gelirse 2369 direnci test edilebilir. Aksi takdirde 2309 destek olarak izlenebilir."Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi altına geçilmesi ile satışlar hız kazandı. 12.20 ara destek bölgesine yakın işlem gören kahvede, bu seviyenin altına geçiş yapması durumunda 120.00/118.70 seviyelerine doğru satışlar derinleşebilir. Tepki alımları durumunda ise yukarı alanda 125.00 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir."