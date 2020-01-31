Altın fiyatları yatay, petrol düştü - Son Dakika
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Altın fiyatları yatay, petrol düştü

6 saat önce

Altın fiyatları, Çin'de ortaya çıkan ve globalde de yayılan coronavirüse bağlı olarak ekonomide yaşanabilecek yavaşlama endişesi ile yatay hareket ediyor.

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Altın fiyatları, Çin'de ortaya çıkan ve globalde de yayılan coronavirüse bağlı olarak ekonomide yaşanabilecek yavaşlama endişesi ile yatay hareket ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle ölenlerin 213 kişiye ulaştı. Bugün, iki kişiye coronavirüs teşhisi konulduğunu bildiren Birleşik Krallık'ın ardından Rusya'da ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. İtalya da ise acil durum ilan edildi.

Petrol fiyatları, virüsün Avrupa'da da yayılmaya devam etmesinin ardından düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 58.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 düşüşle 51.80 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.71 düşüşle 17.86 dolardan,

- altın, yüzde 0.22 düşüşle 1,585.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 artışla 2.52 dolardan,

- platin, yüzde 1.71 düşüşle 963.70dolardan ve

- paladyum yüzde 1.16 artışla 2,241 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 497 liraya, Cumhuriyet altını da 2,056  liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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