Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü

08.04.2021 18:01
Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğini göstermesinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları, gelen alımlarla yükseldi,Buna karşılık, ABD'de yakıt stoklarındaki beklenmeyen artışın, yatırımcılarda ham petrol talebinin düşeceğine...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası tutanaklarının ekonomiye verilen desteğin devam edeceğini göstermesinin etkisiyle gerileyen altın fiyatları, gelen alımlarla yükseldi,

Buna karşılık, ABD'de yakıt stoklarındaki beklenmeyen artışın, yatırımcılarda ham petrol talebinin düşeceğine ilişkin endişelerin artmasıyla, petrol fiyatları geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.06 düşüşle 62.86 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 59.34 dolar,altın yüzde 1.06 artışla 1,756.20 dolar,gümüş yüzde 1.22 artışla 25.46 dolar,bakır yüzde 1.22 düşüşle 8.930.00 dolar,platin yüzde 0.68 düşüşle 1,220.10 dolar,paladyum yüzde 0.22 artışla 2,634.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 761 liraya, Cumhuriyet altını da 3,024 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, "Topraklarının büyük bir kısmı çöl olan Birleşik Arap Emirlikleri, yerel olarak ürettiği yiyecek miktarını 10 yıl içerisinde üçe katlamayı planladığını duyurdu" denildi ve eklendi: "FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart ayında yüzde 2.1 artarak 118.5 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda artış yüzde 24.6 olarak gerçekleşti. Mart 2020'de Endeks 91.0 seviyesindeydi. Aralıksız 10 aydır yükselişini sürdüren Endeks, Haziran 2014'ten bu yana son 6.5 yılın en yüksek seviyesini korudu."ABD Tarım Bakanlığı (USDA) sözcüsü, ABD Tarım Bakanlığı'nın mayıs ayındaki Dünya Tarım Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporundan başlayarak biyoyakıt üreticilerinin soya fasulyesi yağı kullanımını rapor etme şeklini değiştireceğini söyledi."ABD Tarım Bakanlığı'nın Dış Tarım Servisi'ne göre, Brezilya'nın 2021-22 pazarlama yılında 40 milyon hektarlık rekor bir arazi üzerinde 141 milyon mt'luk tüm zamanların en yüksek soya fasulyesi hacmi üretmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon ABD menşeli soya fasulyesi talebini baskı altına alma olasılığı yüksek."Fildişi Sahili'ndeki limanlara kakao girişleri, 2020/2021 sezonunun 1 Ekim'de başlamasından bu yana 4 Nisan itibarıyla 1.660 milyon tona ulaştı, ihracatçıların tahminlerine göre Salı günü geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 1.6 arttı."Buğdayda, düşüş kanalı direncinin aşılması ile 625 direnç seviyesi test edildi. Bu bölgede işlem gören buğdayda 625 seviyesinin geçilmesi durumunda 630/ 638 dirençleri sıralı olarak izlenebilir. Bu bölgeden satış baskısı oluşması durumunda ise 613 destek seviyesi takip edilebilir."Soya fasulyesi fiyatı 2020'nin ağustos ayından gelen yükselen trendinden dönerek yükselen kanal trendine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kaldı. Bugün satıcılı seyreden fiyat 30 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Satış eğiliminin devam etmesi halinde 1388.90 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda kanal trendi ve aynı zamanda 30 günlük ortalama direnç konumunda bulunuyor."Şeker fiyatı 15.30/15.05 bandına sıkışmış durumda. Düşüş kanalı içerisinde hareket eden fiyat bandı yukarı yönlü kırdığı takdirde düşüş kanal direncinin de geçtiği 15.55 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bandın aşağı yönlü kırılması durumunda ise 14.70 seviyesi destek olarak izlenebilir.

"Pamukta, düşüş trendinin geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. 79.80 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece 81.15 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 81.15 seviyesi üzerinde 82.85 eşik bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Petrol, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol düştü - Son Dakika Ekonomi


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