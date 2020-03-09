Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi

6 saat önce

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol üretim kısıntısı endişelerine bağlı olarak geriledi.

Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi, System.String[]

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol üretim kısıntısı endişelerine bağlı olarak geriledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle globalde en az 3,892 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, vaka sayısı 111,300'ü geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Covid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini düşürerek, 2009'dan beri ilk defa bu yıl petrol talebinin daralacağı uyarısı yaptı.Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 6 Mart itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 682 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 109 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 793 düzeyine yükseldi. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 19.26 düşerek 36.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 18.29 düşüşle 33.73 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.28 düşüşle 16.87 dolardan,

altın, yüzde 0.12 artışla 1,673.80 dolardan,

bakır, yüzde 2.58 düşüşle 2.49 dolardan,

platin, yüzde 3.24 düşüşle 867.40 dolardan ve

paladyum yüzde 2.37 düşüşle 2,381.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 329 liraya, çeyrek altın 539 liraya, Cumhuriyet altını da 2,230 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:57 Kaynak: DHA
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