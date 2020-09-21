Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Doların, Covid-19 pandemisinde gelişmeler ve gelen ekonomik verilerin etkisiyle euro ve yen gibi sert paralar karşısında hafif gerilemesi altın fiyatlarını destekledi.

Petrol fiyatlarında, Meksika Körfezi bölgesinde üretimin aksamasıyla yaşanan yükseliş, Libya'da petrol üretiminin yeniden başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle sınırlı kaldı.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) geçen hafta ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarının, 11 Eylül 'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile gerilediğine ilişkin açıklaması anımsatıldı ve eklendi: "Haftanın son işlem gününde ise Libya'nın ülkenin petrol ihracatına yönelik bir ablukanın bir ay süreyle kaldırılacağını söylemesi ve OPEC+ toplantısından gelen destek sinyallerin Petrol fiyatları üzerindeki olumlu gelişmeleri gözlenirken, gün sonunda takip edilen gelişmelere rağmen Brent Petrol'ün aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.86 düşüşle 43.30 dolar,Batı Teksas yüzde 0.63 düşüşle 41.19 dolar,altın yüzde 0.03 düşüşle 1,973.13 dolar,gümüş yüzde 0.22 düşüşle 26.74 dolar,bakır yüzde 0.74 artışla 6,850.00 dolar,platin yüzde 0.78 artışla 938.22 dolar,paladyum yüzde 1.04 artışla 2,381.48 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 475 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,106 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın altın fiyatlarına ilişkin analizinde de, "Kritik FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) sonrası Perşembe gününe güçlü başlayan doların etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, ABD'de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketi takip edilmişti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Haftanın son işlem gününde ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın neden olduğu endişeler ve Dolar endeksindeki yatay seyre ek olarak, risk iştahındaki gerileme güvenli varlık olarak değer gören ons altına destek olmayı sürdürürken gün sonunda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği gözlendi."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,952 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. "Artan talep ile ons altının yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1,958, 1,965 ve 1,972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir."Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1,945, 1,940 ve 1,932 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."Perşembe günü dolar kurunda 7.55 seviyesi üzerindeki yukarı yönlü hareketler devam ederken, ons altında gözlenen geri çekilmeye ek olarak, gram altında yatay hareketin sürdüğü takip edilmişti.

"Haftanın son işlem gününde ise takip edilen gelişmelerin değerli metali desteklemesi ve kur tarafında izlenen yukarı yönlü hareketler ile birlikte gram altının 475 lira seviyesi üzerinde haftayı sonlandırdığı gözlendi."