Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Doların son iki ayın en yüksek düzeylerinden gerilemesinin etkisiyle kademeli yükselişini sürdüren altının fiyatı spot piyasalarda 1,880 doları, vadeli piyasalarda da 1,885 dolara kadar yükseldi.

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Doların son iki ayın en yüksek düzeylerinden gerilemesinin etkisiyle kademeli yükselişini sürdüren altının fiyatı spot piyasalarda 1,880 doları, vadeli piyasalarda da 1,885 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatları ise, Covid-19 pandemisi nedeniyle talep üzerindeki baskının süreceğine ilişkin endişelerin sürmesi, ABD'de hazırlığı süren yardım paketinin toparlanma üzerindeki etkisinin sınırlı akalacağı endişeleriyle yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.68 düşüşle 42.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.39 düşüşle 40.66 dolar,altın yüzde 0.14 düşüşle 1,879.15 dolar,gümüş yüzde 0.71 düşüşle 23.52 dolar,bakır yüzde 0.66 artışla 6,595.00 dolar,platin yüzde 0.07 düşüşle 881.47 dolar,paladyum yüzde 1.10 artışla 2,267.09 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın, dolardaki yükselişin de etkisiyle 472 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,088 liraya yükseldi.Ünlü&Co analizinde, ons altının "baskıdan sıyrılmaya" çalıştığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Dolardaki güçlü görünüm nedeniyle destek bulmakta zorlanan ons altın üzerindeki baskı devam ederken buna karşın geri çekilmelerin 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1,847 doların üzerinde karşılanmasını pozitif buluyoruz. "Kaldı ki, 1,870 doların aşılmasının da daha pozitif bir eğilim yarattığını düşünüyoruz."Mevcut durumda 1,900 dolar ana hedef olmakla birlikte gün içinde 1,889 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. "Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden arasındaki televizyon tartışması anket sonuçları hakkında daha net bir fikir vereceği için, altın üzerinde de hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor.

"Diğer taraftan Demokratlar'ın üzerinde çalıştığı 2.4 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanması durumunda değerli metallerin artacak likiditeden olumlu etkilenmesini bekleriz."


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Koronavirüs, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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