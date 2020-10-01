Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay (2) - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay (2)

ABD'de 2.2 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketinin oylamasının iki partinin üzerinde anlaşacağı bir pakete yönelik umutlarla ertelenmesiyle petrol fiyatları yatay hareket ederken, gelişmelerin güvenli limanları daha çekici hale getirmesiyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay (2), System.String[]
ABD'de 2.2 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketinin oylamasının iki partinin üzerinde anlaşacağı bir pakete yönelik umutlarla ertelenmesiyle petrol fiyatları yatay hareket ederken, gelişmelerin güvenli limanları daha çekici hale getirmesiyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

Ünlü&Co/DAHA'nın, "Ons altın yönünü yukarı çevirdi" başlıklı analizinde, "Dolar endeksindeki yükselişin hız kesmesinin etkisiyle 1,900 doların üzerini test eden altının ons fiyatı kayıplarını telafi etme çabasını sürdürüyor" denildi ve şöyle devam edildi: "1,890 doların üzerinde kalınması durumunda 1,912 ve 1,920 doların teknik açıdan sonraki hedefler olduğunu söylemek mümkün. "Aşağıda ise 1,874 dolar ilk destek noktası olarak öne çıkarken daha aşağıda 1,850 dolar ana desteği bulunuyor. "Kısa vadede altına daha fazla momentum kazandırabilecek en önemli konu başlığını ise ABD'de üzerinde çalışılan teşvik paketi oluşturuyor. "Konu hakkında somut bir adım atılması durumunda bunun değerli metaller açısından itici bir güç olarak çalışmasını bekleriz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.90 artışla 42.50 dolar,Batı Teksas yüzde 1.09 artışla 40.65 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,896.06 dolar,gümüş yüzde 2.33 artışla 23.78 dolar,bakır yüzde 0.24 düşüşle 6,611.00 dolar,platin yüzde 1.77 artışla 909.53 dolar,paladyum yüzde 0.90 artışla 2,333.04 dolar düzeyindeydi.Doların küresel piyasalarda gerilemesine bağlı olarak iç piyasada da 7.70 liraya gerilemesinin de etkisiyle iç piyasada gram altın 469 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,065 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Salı günü artan koronavirüs endişelerine ek olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ ve Libya'dan gelen üretim artışları ve ABD'de beklenen stok verilerindeki belirsizlik sonucu Brent Petrol'de aşağı yönlü hareketlerin derinleştiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Dün ise talep endişelerinin sürmesi sonucu Brent Petrol'ün güne satıcılı başladığı takip edildi. Gün içinde takip edilen gelişmeler ve 25 Eylül'de sona eren haftada ABD'de Ham Petrol Stokları Değişiminin 1.56 milyonluk artış beklentileri karşısında beklenmedik bir şekilde 2 milyon varil gerilemesi sonrası Brent Petrol'ünde gün içerisindeki kayıplarını tersine çevirerek yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Koronavirüs, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay (2) - Son Dakika Ekonomi

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