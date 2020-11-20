Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı yaklaşık 10 dolarlık artışla 1,860 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol değişmeyerek 44.32 dolar,Batı Teksas değişmeyerek 41.84 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,868.12 dolar,gümüş yüzde 0.17 artışla 24.16 dolar,bakır yüzde 0.30 artışla 7,090.00 dolar,platin yüzde 0.42 artışla 958.78 dolar,paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,340.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 455 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.İş Yatırım'ın analizinde, aşı haberleri sonrasında değer kaybını sürdüren spot altının gün içinde önemli destek düzeylerinden olan 1,850 dolara yakın fiyatlandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Gün içinde en düşük 1,852 dolar seviyesini gören altın Amerika seansının kapanışında 1,864 dolar seviyelerinden işlem gördü. Önemli destek noktası olan 1,850 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,800 dolar bir sonraki güçlü destek olarak öne çıkıyor. Ancak, aşının dağıtımı ile ilgili sorunlar ve artan iflaslar genel ekonomik görünüm açısından sorun teşkil etmeye devam ediyor."Spot gümüş ise yaklaşık yüzde 1.24 kayıpla altında görülen düşüşü takip ediyor. Gün içerisinde en düşük 23.64 dolar seviyesini test eden gümüş için 23 dolar seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Seansın son saatlerinde 24.04 dolar seviyesine yakın fiyatlanan gümüş 50 ve 100 günlük ortalamaların altında işlem görüyordu. "Üç ay vadeli LME metallerinde ise genel olarak yatay kapanış görülürken, kurşun yüzde 1.54 ve çinko yüzde 0.44 yükselişle borsa genelinde öne çıkan ürünler oldu."OPEC'te yaşanan kutuplaşma, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında belirleyici faktör olabileceği için öne çıkıyor. BAE ve bazı ülkeler üretim artışını desteklerken Suudi Arabistan ve Rusya artışın ertelenmesi taraftarı. "BAE'nin OPEC'ten çıkmayı tartıştığı da gün içerisinde haber akışı içinde yer aldı. Güniçi en düşük 41.26 dolar seviyesini gören Ocak vadeli WTI petrol kontratı kapanış öncesinde yükseliş kaydetti ve yaklaşık yüzde 0.17 değer kazancıyla güniçi en yüksek seviyesine yakın 42.08 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer vadeli Brent petrol kontratı ise yüzde 0.07 yükselişle yaklaşık 44.38 dolar seviyesinde yatay işlem görüyordu."Yüzde 0.17 değer kazancıyla güniçi en yüksek seviyesine yakın 42.08 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer vadeli Brent petrol kontratı ise yüzde 0.07 yükselişle yaklaşık 44.38 dolar seviyesinde yatay işlem görüyordu."
- Kaynak: DHA
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