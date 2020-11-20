Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

20.11.2020 09:20
Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı yaklaşık 10 dolarlık artışla 1,860 doların üzerine yükseldi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı yaklaşık 10 dolarlık artışla 1,860 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol değişmeyerek 44.32 dolar,Batı Teksas değişmeyerek 41.84 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,868.12 dolar,gümüş yüzde 0.17 artışla 24.16 dolar,bakır yüzde 0.30 artışla 7,090.00 dolar,platin yüzde 0.42 artışla 958.78 dolar,paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,340.60 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 455 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya yükseldi.İş Yatırım'ın analizinde, aşı haberleri sonrasında değer kaybını sürdüren spot altının gün içinde önemli destek düzeylerinden olan 1,850 dolara yakın fiyatlandığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Gün içinde en düşük 1,852 dolar seviyesini gören altın Amerika seansının kapanışında 1,864 dolar seviyelerinden işlem gördü. Önemli destek noktası olan 1,850 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,800 dolar bir sonraki güçlü destek olarak öne çıkıyor. Ancak, aşının dağıtımı ile ilgili sorunlar ve artan iflaslar genel ekonomik görünüm açısından sorun teşkil etmeye devam ediyor."Spot gümüş ise yaklaşık yüzde 1.24 kayıpla altında görülen düşüşü takip ediyor. Gün içerisinde en düşük 23.64 dolar seviyesini test eden gümüş için 23 dolar seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Seansın son saatlerinde 24.04 dolar seviyesine yakın fiyatlanan gümüş 50 ve 100 günlük ortalamaların altında işlem görüyordu. "Üç ay vadeli LME metallerinde ise genel olarak yatay kapanış görülürken, kurşun yüzde 1.54 ve çinko yüzde 0.44 yükselişle borsa genelinde öne çıkan ürünler oldu."OPEC'te yaşanan kutuplaşma, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında belirleyici faktör olabileceği için öne çıkıyor. BAE ve bazı ülkeler üretim artışını desteklerken Suudi Arabistan ve Rusya artışın ertelenmesi taraftarı. "BAE'nin OPEC'ten çıkmayı tartıştığı da gün içerisinde haber akışı içinde yer aldı. Güniçi en düşük 41.26 dolar seviyesini gören Ocak vadeli WTI petrol kontratı kapanış öncesinde yükseliş kaydetti ve yaklaşık yüzde 0.17 değer kazancıyla güniçi en yüksek seviyesine yakın 42.08 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer vadeli Brent petrol kontratı ise yüzde 0.07 yükselişle yaklaşık 44.38 dolar seviyesinde yatay işlem görüyordu."Yüzde 0.17 değer kazancıyla güniçi en yüksek seviyesine yakın 42.08 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer vadeli Brent petrol kontratı ise yüzde 0.07 yükselişle yaklaşık 44.38 dolar seviyesinde yatay işlem görüyordu."


Koronavirüs, Petrol, Teksas, brent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dün CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar         
08:50
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi         
07:20
Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu         
00:55
Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir         
22:25
Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada         
22:22
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı         
20:47
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 09:29:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei