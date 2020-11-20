Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle hafta ortasında 1,850 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı yaklaşık 10 dolarlık artışla 1,860 doların üzerine yükseldi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

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