Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

08.12.2020 17:38
Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları yükselirken, birçok ülkede yeni kısıtlamaların yürürülüğe girmesinin yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları yükselirken, birçok ülkede yeni kısıtlamaların yürürülüğe girmesinin yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının yeniden güç toplamaya çalıştığına işaret ederek, şöyle dedi:

"ABD'de mali teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanmış olması ve kısa bir süre içinde Kongre onayının da alınacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarının belirgin şekilde güç kazanarak önemli bir direnç olarak gördüğümüz 1,850 doların üzerine yükselmesini sağladı."Diğer taraftan FDA'nın bu hafta vereceği karar doğrultusunda en az bir aşının kullanıma hazır olacağına dair öngörüler güvenli liman ihtiyacını azaltıyor olsa da California'nın artan korona virüs vakaları nedeniyle ek kısıtlamaları devreye alması ve New York'un da benzer bir adım atma ihtimali altına yönelimi destekler nitelikte. "Gün içinde özellikle 1,866 doların üzerinde kalınıp kalınmayacağını takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser fiyatlamalar görmemizi sağlayabilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.35 düşüşle 48.49 dolar,Batı Teksas yüzde 0.70 düşüşle 45.53 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,869.55 dolar,gümüş yüzde 0.35 artışla 24.63 dolar,bakır yüzde 0.50 düşüşle 7,719.50 dolar,platin yüzde 0.05 artışla 1,027.73 dolar,paladyum yüzde 1.48 düşüşle 2,311.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 470 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,066 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "Altında toparlanma hızlı oldu" denildi ve şöyle devam edildi: "Altın aşı haberleriyle yaşadığı sert kayıpları toparlama sürecine devam ederken, dünkü seansta 1,850 dolar/onsun üzerine geri dönerek güçlü duruşunu göstermiş oldu. Güne 1,838 dolar/ons seviyesinden başlaya sarı maden, JP Morgan'ın "2021 yılı altın fiyat beklentisi, artacak faiz oranlarıyla birlikte 1,650 dolar/ons seviyesine kadar çekilebilir" açıklamasıyla hızla değer kaybetti. Bu süreçte 1,822 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydeden sarı madenin toparlanması çok uzun sürmedi. ABD teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi ve ABD'de artan vaka sayıları altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. Altın bu doğrultuda günü 1,862 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde günü yeşilde kapatmasına rağmen volatilitesi yüksek bir seansı geride bıraktı. Gün içinde 23.52 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen beyaz maden, seansı 24.48 dolar/onstan tamamlayarak 1.2 kazanç elde etmiş oldu."Platin, soluksuz geldiği 1,080 dolar/ons seviyesi sonrası, düzeltme hareketini yaşadığı bir seansı geride bıraktı. Gün içinde 1006 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen platin, seansı 1,023 dolar/onstan tamamlamayarak, yüzde 3.5 kayıpla günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu."Paladyum platinin ardından kırmızıda kapatan bir diğer kıymetli maden olarak öne çıktı. 2,354 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan paladyum, 2,338 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı yüzde 0.7 kaybı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası dünkü seansta oldukça düşük bir hacmi geride bırakırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,301 kg altın, 2,362 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Teşvik Paketi, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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