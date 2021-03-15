Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

15.03.2021 09:44
Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle, geçen haftanın son işlem gününde 1,700 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, yeni haftaya yaklaşık 20 dolarlık toparlanma ile 1,720 doların üzerinde başladı.

ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle, geçen haftanın son işlem gününde 1,700 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, yeni haftaya yaklaşık 20 dolarlık toparlanma ile 1,720 doların üzerinde başladı.

Küresel düzeyde aşılamalara ilişkin gelişmelere odaklanan petrol piyasalarında, geçen haftanın son işlem gününde 69 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü, geçen yıla göre günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 96.3 milyon varil düzeyine yükseleceğini öngördü.Raporda, Avrupa'nın birçok önemli bölgesinde Covid-19'u kontrol etmeye yönelik genişletilmiş önlemler yılın ilk yarısına ilişkin öngörülerin, önceki rapora göre düşürüldüğü, buna karşılık, aşı uygulamalarının olumlu etkisiyle daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentilerine bağlı olarak da, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörüler ise, önceki rapora göre yükseltildiği belirtildi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 69.36 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 65.50 dolar,altın yüzde 0.01 düşüşle 1,723.06 dolar,gümüş yüzde 0.23 düşüşle 25.84 dolar,bakır yüzde 0.08 artışla 9,132.50 dolar,platin yüzde 0.44 düşüşle 1,202.26 dolar,paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,354.54 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 696 liraya, Cumhuriyet altını da 2,778 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Yılbaşından beri yükselişini sürdüren Brent Petrol'de geçtiğimiz hafta 70 dolar seviyesi test edilirken bu seviyenin aşılmadığı görüldü. ABD'de açıklanan salgın destek paketinin talep bazlı Brent Petrol'e pozitif bir etkisinin olabileceği beklentisi oluşuyor. Ayrıca, çeşitli finansal kuruluşlar Brent Petrol yıl sonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatının 70 dolar olacağı yönünde fikir birliğinin oluştuğu görülüyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 69.40 dolar ve 69.65 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 69.10 dolar ve 68.80 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında satışların görüldüğü Ons Altın'da kritik seviye olan 1700 doların hemen üzerinde işlem görüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 salgın destek paketini imzalamasının Ons Altın'a olumlu yansıması söz konusu olsa dahi dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesinin üzerinin görmesi altın için baskı oluşturuyor. ABD Merkez Bankası yetkililerinin Çarşamba günü faiz kararı sonrası yapacakları açıklamalar önemini koruyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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