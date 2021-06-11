Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldiği spot piyasalarda yatay hareket ediyor.