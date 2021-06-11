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Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

11.06.2021 09:29
Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün desteğiyle altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.

ABD'de ham petrol stoklarının azalmasına karşın, benzin stoklarında büyük oranda artışı gösteren verinin ardından hafif gerileyen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol talebindeki artış öngörüsünü koruması üzerine yükseldiği spot piyasalarda yatay hareket ediyor.

Buna karşılık, ABD'nin yaptırımları kısmen kaldırabileceği ve İran'ın petrol piyasalarına yeniden dönebileceğine ilişkin öngörülerle, petrol fiyatları vadeli piyasalarda yüzde 1.0 dolayında geriledi.OPEC'in Aylık Petrol Raporu'nda, küresel petrol talebindeki artışın günde ortalama 5.95 milyon varil olarak korundu ve 2021 yılında toplam talebin günde ortalama 96.58 milyon varile çıkacağı belirtildi.ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde hafif gerileyip 1,890 doların altına inen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.51 artışla 72.39 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 69.97 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,889.78 dolar,gümüş yüzde 0.38 artışla 27.88 dolar,bakır yüzde 0.44 düşüşle 9,971.00 dolar,platin yüzde 0.63 düşüşle 1,146.16 dolar,paladyum yüzde 0.41 düşüşle 2,764.69 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 515 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,381 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, OPEC'in 2021 yılı küresel petrol talebi beklentisini değiştirmeyerek 5.95 milyon varil olarak koruduğuna işaret edilerek, "Mayıs ayından ise, Suudi Arabistan ve İran'da  petrol üretiminde artış görüldü. ABD haftalık ham petrol stokları 2.1 milyon varil azaldı. İran yaptırımlarının kalkmasıyla  birlikte İran bir ay içinde üretimini eski seviyeye getirebileceği ve üç ay içinde ise tam kapasitede çalışabileceği söylendi" denildi.Bültende altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından hafif yükselişle birlikte ons altın tekrardan 1,900 dolar seviyesini gördü. Yıllık enflasyon artışı yüzde 5.0 olarak açıklandı. Dolar endeksindeki yataylık devam ederken ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yatay seyir devam ediyor."Ons altınıın tekrardan 1900 doları görmesine rağmen döviz kurundaki geri çekilmenin hızlanmasıyla birlikte, gram altındaki değer kaybı devam  ediyor. NATO görüşmesi öncesinde Türk varlıklarında yaşanan geri  çekilmenin devam edeceği bekleniyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Mayıs, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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