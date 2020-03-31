Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı - Son Dakika

Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı

6 saat önce

Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı Kuyumcu esnafı Yalçın Tandır: "Kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu değil" Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun 30 Mart tarihine kadar kapalı...

Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı

Kuyumcu esnafı Yalçın Tandır:

"Kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu değil"

DENİZLİ - Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki yaklaşık 170 kuyumcunun 30 Mart tarihine kadar kapalı olacağını belirtmişti. Kuyumcular dükkanlarını kapatırken bazı sarraflar ise dükkanını açarak çalışmalarına devam etti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular dükkanlarını tekrar açmaya başladı.

Çin'de başlayan ve dünya genelinde görülen korona virüs tehdidi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler kapsamında Denizli'deki Sarraf ve Kuyumcular Odası geçici olarak 24 - 30 Mart tarihleri arasında iş yerlerini kapatma kararı aldı. Başkan Yıldırım altının kara borsaya düştüğünü ve vatandaşların bu durumda mağdur olmamaları için kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.

"Denizli Kuyumcular Odası fiyatları düşük olarak yayınladı"

Kuyumcular odasına bağlı olan işyerlerinin bazıları kapatırken, aralarında dükkanlarını açanlarda oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatan sarraflardan bazıları sosyal medya üzerinden önlemleri dikkate almayan meslektaşlarına tepki olarak altın fiyatlarını düşük gösterdiği iddia edildi. Açık olan dükkanların ise altını yüksek fiyattan sattıklarını iddia ederek paylaşımda bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yalçın Tandır, kuyumcular odasının kendi aldığı kararla korona virüs salgınıyla ilgili kapatma kararı aldığını, ancak kendilerinin Denizli Ticaret Odası üyesi olması sebebiyle karara uymadıklarını belirtti. Tandır, "25 Mart günü iş yerimizi açtık bununla birlikte kuyumcular odası üyesi olan 3-4 kuyumcu daha dükkanlarını açtı. Ancak bizim açtığımızı artık kendileri nasıl algıladıysa, 26 Mart 19.50'de Denizli Kuyumcular Odası'nın fiyatları yayınladığı sitede fiyatları düşük yayınladı. Bunu sosyal sitelerde yayınlayarak, halka bu açık kuyumculardan alışveriş yapmayın, sizi kandırıyorlar, aldatıyorlar gibi bir takım yayınlar paylaşıldı. Bunlar doğru değil. Bununla ilgili zaten elimizde hem kayıtlar var hem de Türkiye'de altın ve döviz toptancılığı yapan firmaların sitesinde de bunun böyle olmadığı aşikar. Bununla ilgili adli makamlara şikayetlerimizi sunacağız" dedi.

"Kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu değil"

Tandır, "Birçok müşterimiz fiyatların böyle olmadığını, çeyrek altından bahsedersek, çeyrek altın 520 TL siz neden 560 TL'ye neden satıyorsunuz gibi çok tepkiyle karşılaştık. Biz kendilerine fiyatları nereden haber aldıklarını sorduğumuz da sosyal sitelerde Denizli'ye ait sosyal paylaşım gurubunda paylaşımda bulunmuşlar. Oradan duyduklarını ve vatandaş serzenişte bulunuyor 'Siz nasıl dükkan açıyorsunuz yasak değil mi?' oysa ki hükümetimiz hangi işyerlerinin kapatılacağına dair her gün açıklama yapıyor. Böyle kuyumcuların kapatılması gibi bir durum söz konusu dahi değil. 30 Mart günü kuyumcular tekrar işyerlerini açtığında direk ekranlarını 327 TL olarak düzelttiler ve dünya borsalarında TL bazında hiçbir değişiklik yoktu 20 TL fiyat artışını yansıttılar yani kendileri kapalıyken aldıkları kararda fiyatların o şekilde olmadığını da kendileri de ikrar etmiş oldular" şeklinde konuştu

Ayrıca güncel altın fiyatlarından bahseden Tandır, "Bir gram şuan 24 ayar olarak 340 TL seviyelerinde, 22 ayar altın 317 TL, çeyrek altında 565 TL" olduğunu belirtti.

Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı

Reza Zarrab, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:11 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 21:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları yükselince, kuyumcular işyerlerini açmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]