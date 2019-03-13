Altın fiyatları yükseliş eğiliminde
1 saat önce
Gram altın 229,1 lira, çeyrek altın 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor.
Gram altın 229,1 lira, çeyrek altın 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:10
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