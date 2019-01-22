Son Dakika Haberleri: Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları yükselişte

1 saat önce

Gram altın 219,7 lira, çeyrek altın 359 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor.

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Gram altın 219,7 lira, çeyrek altın 359 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:00 

Ekonomi
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