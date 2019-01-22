Altın fiyatları yükselişte
1 saat önce
Gram altın 219,7 lira, çeyrek altın 359 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor.
Gram altın 219,7 lira, çeyrek altın 359 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:00
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