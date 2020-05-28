Altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika

Altın fiyatları yükseliyor

Küresel piyasalarda risk iştahına karşın, artan Hong Kong gerilimiyle altın fiyatları yükseliyor.

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Küresel piyasalarda risk iştahına karşın, artan Hong Kong gerilimiyle altın fiyatları yükseliyor. Stok artışlarıyla hafif gerileyen petrol fiyatları ise yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerlerin, "Hong Kong gerilimi altını destekliyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Yatırımcıların özellikle ekonomilerdeki normalleşme çabalarına odaklanması ons altının jeopolitik risklerden sağladığı faydanın minimumda kalmasına neden olsa da Hong Kong gerilimi ABD ile Çin arasındaki tansiyonu yüksek tutuyor" denildi ve eklendi:

"Bu noktada Çin'in ulusal güvenlik tasarısını yasalaştırmaya yaklaştığına yönelik haber akışı dün 1,700 doların altını gören ons altının yeniden 1,715 doları aşmasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında önceki haftalara kıyasla güç kaybedilmiş olsa da 1,700 doların üzerinde kalınmasının şimdilik aşağı yönlü riskleri limitlediğini söyleyebiliriz. Yukarıda 1,718 ve 1,730 dolar seviyelerini direnç noktaları olarak görüyoruz."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.25 artışla 35.45 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.17 artışla 32.73 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.00 artışla 17.45 dolar,

altın, yüzde 0.73 artışla 1,722.13 dolar,

bakır, yüzde 1.37 düşüşle 5,295.50 dolar,

platin, yüzde 0.39 düşüşle 832.16 dolar,

paladyum yüzde 1.72 düşüşle 1,909.17 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 377 liraya, çeyrek altın 622 liraya, Cumhuriyet altını da 2,479 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika Ekonomi

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