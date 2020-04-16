Altın fiyatları yükseliyor, petrol düştü

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla altın fiyatları küresel piyasalarda yükseldiği yedi yılın zirvesi düzeylerinde hareket edior. Altının küresel piyasalarda yükselişinin yanında, doların da lira karşısında hızlı tırmanışının etkisiyle, iç piyasada altın fiyatlarındaki tırmanışa hız kazandırdı; gram altın 400 liraya, Cumhuriyet altını 2,540 liraya yaklaştı.

Ons altın satışlarının önemli bir baskı hissetmeden karşılandığına işaret eden Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hızlı yükselişinin ardından kar satışlarına maruz kalan altının ons fiyatı buna karşın 1700 doların üzerinde tutunarak hafta başından bu yana geçen zaman diliminde yüzde 2.0 civarında değer kazanmış durumda. Her ne kadar dolar küresel ölçekte güçlü bir zeminde hareket ediyor olsa da bu yükselişin de çok büyük ölçüde güvenli liman arayışından kaynaklanması dolar ve altının aynı yönde hareket etmesini sağlayabiliyor. Yine de doların güçlü olmasının altındaki kazanımları limitlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknik açıdan 1720 doların üzerinde kalındıkça ons altında yönün yukarı olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Aşağıda ise 1700 dolar en güçlü destek noktası olarak kalmaya devam ediyor."

Küresel petrol talebinin büyük ölçüde düştüğü ve eğilimin süreceğine ilişkin veriler ve açıklamalarla, OPEC ve müttefiklerinin 10 milyon varillik üretim kısıntısı kararına karşın fiyatlar düşüyor. Spot piyasada Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.04 düşüşle 27.71 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 2.39 düşüşle 25.70 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.12 artışla 15.49 dolar,

altın, yüzde 0.87 artışla 1,731.12 dolar,

bakır, yüzde 1.48 düşüşle 5,111.50 dolar,

platin, yüzde 0.63 artışla 783.49 dolar,

paladyum yüzde 0.70 artışla 2,192.16 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 386 liradan, çeyrek altın 635 liradan, Cumhuriyet altını da 2,536.50 liradan satılıyor.