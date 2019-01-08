Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü
1 saat önce
Gram altın 222,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.488 liradan işlem görüyor.
Gram altın 222,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.488 liradan işlem görüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50
Altın Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır