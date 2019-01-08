Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü

Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü

1 saat önce

Gram altın 222,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.488 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü, System.String[]
Gram altın 222,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.488 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 

Ekonomi
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