Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü

Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü

2 saat önce

Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü, System.String[]
Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:55 

Ekonomi
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