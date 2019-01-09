Altın fiyatlarında ilk işlemler aşağı yönlü
2 saat önce
Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.
Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:55
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor