Altın fiyatlarında son durum - Son Dakika
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Altın fiyatlarında son durum

06.04.2022 11:30
Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 911 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,27 azalışla 910,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 911 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.104 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.922 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARA ODAKLANDI

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

2019 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2,63'ü test ettiğini dile getiren analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Cumhuriyet, Rusya, Altın, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Altın fiyatlarında son durum - Son Dakika


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