Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi - Son Dakika

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

26.05.2021 21:10

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi 2-3 sene öncesine göre hasır bileziğe olan talep yarı yarıya düşerken, bir araba fiyatına gelen Trabzon hasır bileziği artık seyirlik oldu Altın fiyatlarında yaşanan artış önümüzdeki günlerde düğün...

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

2-3 sene öncesine göre hasır bileziğe olan talep yarı yarıya düşerken, bir araba fiyatına gelen Trabzon hasır bileziği artık seyirlik oldu

TRABZON - Altın fiyatlarında yaşanan artış önümüzdeki günlerde düğün sezonunun açılacak olmasıyla birlikte kuyumcuların yolunu tutacak olan vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Trabzon'un en önemli takıları arasında gösterilen ve dünyaya mal olmuş Trabzon Hasır Bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte şu sıralar pek talep görmüyor. Kuyumcular, Trabzon Hasır Bileziği iki üç yıl öncesine kadar olan talebin şu an yarı yarıya düştüğünü belirtirlerken, altın fiyatlarındaki artışın işlerinin düşürdüğünü söylüyor.

Trabzon hasır bileziğinin fiyatının ayarına göre 30-60 bin TL arasında değişirken, bir araba fiyatı değerinde olması dikkat çekiyor. Şu sıralar vitrinleri süsleyen Trabzon hasır bilezikleri seyirlik olurken satışı da oldukça azalmış durumda.

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, pandemi dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldan beri işlerinin düştüğünü belirterek pandemi sonrası beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Tonyalı, "Bir buçuk seneye yakın işlerimizde pandemi dolayısıyla düşüklük var. Bu seneki beklentimiz çok yüksek. Bu sene iş yapmamız açısından gurbetçi kardeşlerimizin daha yoğun gelmesini umuyor, onları dört gözle bekliyoruz. Altının her zaman yükselişi söz konusu. Yaz mevsimi dolayısıyla daha da yükselecek söylentileri var. 600-700 bandında olması bekleniyor. Altının değeri dünyadaki durumla alakalı. Onun için bu yükseliş devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

Hasır bilezik talebi yarı yarıya düştü

Trabzon hasır bileziğindeki talebin, iki üç sene öncesine göre yarı yarıya düştüğünü kaydeden Tonyalı, "Hasır bileziğimiz dünyaya mal olmuş bir değer. Şu anda talep olayını sorarsanız; iki üç sene öncesine nazaran yüzde 50 bir azalma var. Fiyat bazında olarak, en basit bir hasır bilezik 30 binden başlayıp 60 bin TL'ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla talep yarı yarıya düştü diyebilirim. Trabzon burmasını müşterilerimize yatırım amaçlı tavsiye ediyoruz. Trabzon burması gram olarak da ağır geldiği için daha önce bir düğün için 2-3 tane alanlar şimdi 1 tane almakta bile zorlanıyorlar" diye konuştu.

Fiyatın yükselişi alıcıyı etkiliyor

Altın fiyatlarındaki artışın alıcıyı olumsuz yönde etkilediğini belirten Kuyumculardan Erhan Şakar da "Şu anda altın fiyatındaki yükselişler alıcıyı olumsuz etkiliyor. Ekonomik sebeplerden dolayı alımlar azaldı. Düğün sezonunun açılıp açılmayacağı belirsizlikten dolayı insanlar ne olacağını bilemiyor. Düğün tarihlerini erteleyenler, bekleyenler var. İşlerimizde epey bir düşüş var. Tüm sektörler pandemiden dolayı olumsuz etkilendi. İnsanlar şu anda zorda, alım güçleri düştü. Fiyatlarda aşırı bir artışlar var, kur fiyatları yüksek. Şu anda da fiyatlar yükselecekmiş gibi görünüyor. Altın fiyatı artınca yatırımcı seviniyor, ihtiyaç sahibi insanlar ise fiyatın düşmesini bekliyor. Şu anda fiyatlar yükseliş trendinde. Vatandaş altın olarak genellikle hafif gramajlı olanı tercih ediyor. Vatandaşlar uzun süreli yatırım düşünüyorsa yatırımlarını altın üzerinde değerlendirmelerini tavsiye ederim. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir maden" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi
Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi

Türk Lirası, Trabzon, Düğün, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası Jeff Bezos tahttan indi! Dünyanın en zenginleri sıralamasına Bernard Arnault damgası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belhanda'yı takımında görmek istiyor Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak 7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu 7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı Öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin davasında damadı olay anını tüm detaylarıyla anlattı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı         
21:19
UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor         
20:57
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı         
20:52
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti         
18:51
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 21:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatlarında yaşanan artış en çok Trabzon hasır bileziği satışlarını etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement