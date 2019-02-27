Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor

Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor

1 saat önce

Gram altın 226,2 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.512 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor, System.String[]
Gram altın 226,2 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.512 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:05 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Deniz Tatbikatı Başladı Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Son Durum

Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:36:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]