Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor
1 saat önce
Gram altın 226,2 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.512 liradan işlem görüyor.
Gram altın 226,2 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.512 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:05
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