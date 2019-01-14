Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi
40 dakika önce
Gram altın 229,4 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor.
Gram altın 229,4 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:31
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