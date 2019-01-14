Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi

40 dakika önce

Gram altın 229,4 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor.

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Gram altın 229,4 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:31 

Ekonomi
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