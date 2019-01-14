Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi

Gram altın 229,4 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor.

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Vatandaşlardan Vali'ye: 1000 TL'nin Üzerinde Gelen Elektrik Faturası Var, Böyle Bir Şey Nasıl Olur?