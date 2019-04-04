Son Dakika Haberleri: Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor

21 dakika önce

Gram altın 234,7 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor, System.String[]
Gram altın 234,7 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:09 

Ekonomi
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