Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor
21 dakika önce
Gram altın 234,7 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.
Gram altın 234,7 lira, çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:09
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