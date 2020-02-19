Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
14 dakika önce
Koronavirüs başta olmak üzere piyasalarda artan riskler güvenli liman olan altın fiyatlarına olan talepleri artırıyor.
Koronavirüs başta olmak üzere piyasalarda artan riskler güvenli liman olan altın fiyatlarına olan talepleri artırıyor. Altının ons fiyatı 1600 doları geçerken; Kapalıçarşı'da gram altın 312 lirayı, çeyrek altın 510 lirayı gördü.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:15
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