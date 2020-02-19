Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Koronavirüs başta olmak üzere piyasalarda artan riskler güvenli liman olan altın fiyatlarına olan talepleri artırıyor. Altının ons fiyatı 1600 doları geçerken; Kapalıçarşı'da gram altın 312 lirayı, çeyrek altın 510 lirayı gördü.