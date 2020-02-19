Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor - Son Dakika
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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

14 dakika önce

Koronavirüs başta olmak üzere piyasalarda artan riskler güvenli liman olan altın fiyatlarına olan talepleri artırıyor.

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Koronavirüs başta olmak üzere piyasalarda artan riskler güvenli liman olan altın fiyatlarına olan talepleri artırıyor. Altının ons fiyatı 1600 doları geçerken; Kapalıçarşı'da gram altın 312 lirayı, çeyrek altın 510 lirayı gördü.

Kapalıçarşı, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:15 
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