Son Dakika › Dünya › Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ? - Son Dakika Dünya
Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ?
6 saat önce
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınının sebep olduğu piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları 'güvenli liman' arayışına ittirdi. Bu arayıştaki ilk adres yine altın oldu.
Altın fiyatlarında son durum. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altının fiyatları nasıl değişti?
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik yatırımcıları 'güvenli liman' arayışına itti. Bu arayıştaki ilk adres de 2008 finansal krizde olduğu gibi yine altın oldu.
Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:11
Son Dakika BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz Atina'da binlerce kişi mülteciler için sokağa çıktı: Birlikte yaşayabiliriz İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldı