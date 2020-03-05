Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ? - Son Dakika Dünya

Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ?

6 saat önce

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınının sebep olduğu piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları 'güvenli liman' arayışına ittirdi. Bu arayıştaki ilk adres yine altın oldu. Altın fiyatlarında son durum. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altının fiyatları nasıl değişti?

Altın fiyatlarındaki son durum ne? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar ?, System.String[]

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik yatırımcıları 'güvenli liman' arayışına itti. Bu arayıştaki ilk adres de 2008 finansal krizde olduğu gibi yine altın oldu.


Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:11 
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