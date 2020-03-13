Altın geriledi, petrol yükseldi - Son Dakika
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Altın geriledi, petrol yükseldi

6 saat önce

Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

Altın geriledi, petrol yükseldi, System.String[]

Covid-19 endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.70 artarak 34.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.71 artarak 32.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 4.03 düşüşle 15.36 dolardan,

altın, yüzde 0.99 düşüşle 1,574.50 dolardan,

bakır, yüzde 1.33 artışla 2.50 dolardan,

platin, yüzde 1.43 düşüşle 777.50 dolardan,

paladyum yüzde 14.29 düşüşle 1,636.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 317 liraya, çeyrek altın 520 liraya, Cumhuriyet altını da 2,149 liraya düştü.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:46 Kaynak: DHA
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