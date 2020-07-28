Altın, gümüş yükseldi, petrol düştü

Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda altın 1,981.12 dolar ile yeni tarihi zirveye ulaşırken, gümüş de 26.21 dolar ile yedi yılın en yükseğine tırmandı.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler.