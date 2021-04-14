Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 453 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, cumhuriyet altını da 3.029 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.745 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini bildirdi.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Bugün, ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.