Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor

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Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün 504,4 liraya kadar yükselen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 502,8 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla 500 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, cumhuriyet altını da 3.343 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda 1.777 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.800 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi. Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.