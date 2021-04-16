Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor

16.04.2021 11:25

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde, 458,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,59'luk yükselişin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.763 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi. ABD- Rusya geriliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

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Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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