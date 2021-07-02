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Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

02.07.2021 13:01

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 499 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.334 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 495,0 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün ise yükselişe geçerek saat 12.00 itibarıyla 499 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.334 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yükselişini üçüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER ONS ALTINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının yatırımcılara rehberlik etmesi açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan analistler, ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandında hareket etmeye devam ettiğine dikkati çekerek, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

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Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor

Cumhuriyet, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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