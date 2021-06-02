Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 lira seviyesinde işlem görürken; aynı dakikalarda çeyrek altın 864 lira, cumhuriyet altını da 3.522 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişin altının ons fiyatındaki düşüşle telafi edilmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 520 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla 527 liradan işlem görüyor.

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ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 864 lira, cumhuriyet altını da 3.522 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.899 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını, yurt içinde ise yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarının artmasına neden olduğunu bildirdi.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi
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