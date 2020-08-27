Altın Güvercin 23. kez kanatlanmaya hazır - Son Dakika

Altın Güvercin 23. kez kanatlanmaya hazır

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 23'üncü kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanırken yarışmaya bu yıl dahil edilen dijital oylama büyük ilgi görüyor.

Altın Güvercin 23. kez kanatlanmaya hazır, System.String[]

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 23'üncü kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanırken yarışmaya bu yıl dahil edilen dijital oylama büyük ilgi görüyor.

6 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından yeniden düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 23'üncü kez düzenlenecek.

İlk kez 1986 yılında düzenlenen ve Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Altın Güvercin Beste Yarışması için hazırlıklar tamamlandı. Yarışmanın başkanlığını besteci, söz yazarı, yorumcu ve MFÖ üyesi Fuat Güner'in, genel koordinatörlüğünü Ali Rıza Türker'in yaptığı, gitarist, besteci, Kurtalan Ekspres üyesi Ahmet Güvenç, opera sanatçısı ve şan eğitmeni Burcu Soysev, yorumcu Ferhat Göçer, aranjör, vokal koçu, müzik eğitmeni Ödül Erdoğan ile TV müzik program yapımcısı İzzet Öz'ün yer aldığı ön jürisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanarak 2 günlük değerlendirme ile belirlenen finalistler şöyle: Sensiz Olmaz(B.Kağan Çoban), Resmen Aranıyor (Sedat Yüce), Kırık Ayna (Doğan Kospançalı), Kokun Şehir Değiştirdiğinde (Deniz Özçelik), Yok (Emre Kantaşlı), ya su ya Ateş(Merve Öner Demirci), Zaman Sensin(Şevki Çepa), Bir Yolculuktu(Erhan Siret Doğan), Aynalar(Oğuz Durak), Sevda Yokuşları(Berkin Koçak) ve yedek olarak da Aşk Evlerden Uzak(Ozan Güneysu)

Final jurisi

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 6 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan finalinin jürisi de belli oldu. Jüride müzik, televizyon ve şov dünyasının önemli isimlerinden Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla, Mehtap Meral yer alıyor. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50.000 TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30.000 TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20.000 TL para ödülü verilecek.

23. yıl onur ödülü Erol Evgin'in

Altın Güvercin Beste Yarışmasının gelenekselleşen Onur Ödülü ise bu yıl KUSAV Onur Ödülü adıyla ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin'e verilecek. Yarışmanın final gecesinde Türkiye'nin en sevilen şarkıcı ve bestecilerinden olan Erol Evgin vereceği bir konserle Kuşadalılarla buluşacak. 4 Eylül'de İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenecek "Dünden Bugüne Altın Güvercin" isimli bir fotoğraf sergisi ile başlayacak olan yarışma kapsamında 5 Eylül'de sevilen sanatçı Berkay saat 21.00'de Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da bir konser verecek.

Dijital oylamaya büyük ilgi

Altın Güvercin'e başvuran eserler bu yıla kadar ön eleme ve final jürisi puanlamaları ile değerlendirilirken bu yıl yarışmaya dijital oylama da dahil edildi. Bu değişiklik ile yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, oylama için hazırlanan www.altinguvercin.com.tr adresine girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebilecek. Ardından facebook hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebilecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu 13. jüri olarak toplama dahil edilecek. Sonuçlar 6 Eylül Pazar akşamı Saat 21.00'de Halk TV'den canlı yayınlanacak olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Büyük Finali'nde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilecek.

Bir beste yarışması olan ve profesyonel, amatör tüm bestecilere açık olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finalinde, finalist eserler bugüne kadar yarışma büyük orkestrası eşliğinde canlı olarak icra edilirken bu alanda da değişikliğe gidildi. Bu yıl canlı orkestra yerine ilk kez uluslararası pek çok profesyonel organizasyonda olduğu gibi bestelerin stüdyo kayıtları yapılarak büyük finalde eserler half playback olarak sahnelenecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Kuşadası ile özdeşleşmiş ve marka değeri olan çok değerli bir organizasyon olduğunu belirterek yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Altı yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz yıl büyük bir coşku ve heyecanla yeniden düzenlenen Altın Güvercin'in kentte büyük bir coşku ve enerji oluşturduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "Türk pop müziğinin mihenk taşlarından olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kesintiye uğramaması adına pandemi koşullarına rağmen tüm önlemleri alarak gerçekleştiriyoruz. Böylesine zor bir süreçte Altın Güvercin'i bir kez daha kanatlandıracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl yarışmamıza dijital oylama uygulamasını ekledik. Tüm müzikseverleri yarışma için hazırlanan www.altinguvercin.com.tr sayfasına girerek oy kullanmaya davet ediyorum. Böylesine büyük ve kentimiz açısından önemli bir organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere Altın sponsorumuz olan Eviz Yapı'dan Sayın Şakir Eviz'e, ana sponsorlarımız Setur Marina ve Ulusoy Enerji yetkililerine teşekkür ediyorum. Kentimizin önemli bir markasına sahip çıkarak ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayarak gücümüze güç kattılar. Altın Güvercin'i önümüzdeki sağlıklı ve güzel yıllarda düzenlemeye devam edeceğiz."

Dünden bugüne Altın Güvercin

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması 1986 yılından bu yana Türkiye'nin pop müzik alanında yaşayan geleneksel tek beste yarışması olma özelliğini taşıyor. Kuşadası'nda bir yarışma yapma kararı alınmasının ardından yarışma komitesinin yaptığı ilk toplantıda planlanan müzik yarışmasının "beste ağırlıklı" olması uygun görüldü ve barışın sembolü güvercinden esinlenilerek yarışmanın ismi Altın Güvercin Beste Yarışması" olarak belirlendi.

Birincisi 1986 yılında düzenlenen ve yıllar içerisinde geleneksel hale gelen Altın Güvercin Beste Yarışması'nı ilk kez Fatih Erkoç "Yol verin a dostlar" şarkısı ile kazanmıştır. 22 kez gerçekleştirilen Altın Güvercin Beste Yarışması bu süre içerisinde; Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırdı. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Eylül, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Altın Güvercin 23. kez kanatlanmaya hazır - Son Dakika Magazin


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