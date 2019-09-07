Altın Güvercin'de final günü

Kuşadası Belediyesi tarafından 6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'nda büyük final bu akşam gerçekleştirilecek ve altın güvercin sahibini bulacak. 2 Eylül tarihinde yeniden kanatlanan ve 5 gün boyunca her gün ünlü bir pop müzik sanatçısının konserine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Altın Güvercin'in son meydan konserinde ise Haluk Levent sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Haluk Levent'e Kuşadalılar ve tatilciler büyük ilgi gösterdi. Haluk Levent hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirdiği konserde festivali izlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşattı.



-22. Altın Güvercin sahibini buluyor



7 Eylül tarihinde saat 20.00'da Yavansu Mahallesi'ndeki Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan 22. Altın Güvercin Beste Yarışması Final Gecesi ve Ödül Töreninde ise genç sanatçı Edis sahne alacak. Final gecesinde ayrıca yarışma kapsamında gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü, ünlü yorumcu ve şarkıcı Alpay'a verilecek. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda büyük finale kalan 10 bestenin yarışacağı gecede; Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten'in yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler belirlenecek. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50.000 TL, ikinci besteciye Gümüş Güvercin ve 30.000 TL, üçüncü besteciye ise Bronz Güvercin ve 20.000 TL para ödülü verilecek.



Altın Güvercin Kuşadası'nın en önemli markasıdır



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'i 6 yıl aradan sonra kanatlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, " Altın Güvercin Kuşadası'nın en önemli markasıdır. Bunu 6 gün boyunca gördük. 6 yıldır yapılmayan festival ve müzik yarışmasını yeniden hayata geçirdiğimiz andan itibaren hem hemşerilerimizin hem de tatilcilerimiz ve müzikseverlerimizin ilgisi bunu hem bize ispatladı, hem de mutlu etti ve heyecanlandırdı. Katkı koyan ve etkinliklerimizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıçtı, önümüzdeki yıldan itibaren daha Altın Güvercin'i daha da geliştirerek, uluslar arası boyuta taşımayı hedefliyoruz " dedi. - AYDIN