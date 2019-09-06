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Altın Güvercin'de Ziynet Sali coşkusu

4 dakika önce

6 yıllık özlemin sona erdiği "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali" devam ediyor.

Altın Güvercin'de Ziynet Sali coşkusu, System.String[]

6 yıllık özlemin sona erdiği "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali" devam ediyor.


Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve 7 Eylül'e kadar devam edecek olan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışmasının üçüncü meydan konserinde Ziynet Sali coşkusu yaşandı.


İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşen meydan konserinde sahne alan ünlü Ziynet Sali, Kuşadalılara ve tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ziynet Sali'ye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çam fidanı ve altın güvercin plaketi verdi.


Bu arada, 22. Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali meydan konserlerinin son gecesinde ise İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında Haluk Levent sahne alacak. Saat 21: 00'da başlayacak konser yine halka açık ve ücretsiz olacak


Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesi 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlenecek final gecesinde 10 finalist sahne alacak. Jüri değerlendirmesi sürecinde ise genç pop yıldızı Edis sevilen şarkıları ile sevenleri ile buluşacak.


Başkan Ömer Günel final gecesinde tüm Kuşadası'nın onur konukları olduğunun belirterek, "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 7 Eylül Cumartesi günü final yapacak. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sizler bizim onur konuğumuzsunuz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:29 Kaynak: İHA
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