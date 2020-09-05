Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı - Son Dakika

Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı

Kuşadası'nda başlayan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın heyecanı ünlü yorumcu Ferhat Göçer'in birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı açılış kokteyli ile start aldı.

Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı, System.String[]

Kuşadası'nda başlayan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın heyecanı ünlü yorumcu Ferhat Göçer'in birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattığı açılış kokteyli ile start aldı. Omega Arena Ramada Resort Hotel'de düzenlenen kokteylde konuşan Ferhat Göçer, 2000 yılında düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'na katılarak ikinci olduğunu ve 20 yıl aranın ardından aynı sahnede olmanın heyecanını yeniden yaşadığını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirdiği bir basın toplantısı ile başlattığı 23. Altın Güvercin Beste Yarışması, ilk gününde Omega Arena Ramada Resort Hotel'deki kokteylle devam etti.

Kokteyl, pandemi koşulları doğrultusunda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşti. Kokteyle; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, ünlü televizyon yorumcusu ve yazar Metin Uca ile basın mensupları ve davetliler katıldı.

Seslendirdiği şarkılar ile kokteyle renk katan sevilen yorumcu Ferhat Göçer, Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kendi müzik yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirterek "2000 yılında düzenlenen yarışmaya katılıp ikinci olmuştum. Bu nedenle Altın Güvercin Beste Yarışması benim için çok özel. 20 yıl aranın ardından tekrar aynı heyecanı yaşamak ve bu sahnede olmak benim için çok önemli ve değerli. Bu yarışmayı tekrar Kuşadası'na kazandıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi koşullarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve yorumcu Ferhat Göçer'e teşekkür ederek şöyle konuştu: "23'üncü kez Altın Güvercin'i kanatlandırıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Bu konuda bizi yüreklendiren ve organizasyonun yaşama geçirilmesine ortak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na buradan bir kez daha şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bu organizasyonun başlaması 1985 yılına dayanıyor ve siyasi olarak mimarı Sayın Engin Berberoğlu, teknik olarak mimarı ise bugün de bizimle olan Sayın Ali Rıza Türker'dir. Kendilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Pandemi nedeniyle 5 günlük programı 3 güne indirdik. 3 gün içerisinde de olabildiğince zengin bir program hazırladık. Herkesin çok eğlenmesini diliyorum. Ancak her şeyin başının sağlık olduğunu unutmadan ve pandemi kurallarına uyarak. Altın Güvercin, Türkiye'nin ilk beste yarışması ve halen tek olma özelliğini koruyor. O nedenle bizim için, Türkiye için çok önemli. Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte başlangıcında ulusal niteliğine tekrar kavuşturmak, sonrasında ise uluslararası bir nitelik kazandırma kararı vermiştik. Bu yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Pandemiye rağmen bu yıl yarışmayı düzenleme kararı aldık ve Pazar gecesi gerçekleşecek olan final gecemiz canlı olarak yayınlanacak" diyerek geceye katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pazar gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da büyük jüri karşısında bestelerini seslendirecek olan finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı. - AYDIN

Ferhat Göçer, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti         
15:27
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, "Kimse sana artık bakamayacak" diyerek Fikriye'nin yüzünü yakmaya kalkmış         
09:38
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 00:11:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın Güvercin. Ferhat Göçer konseriyle start aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei