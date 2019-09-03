Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22. Kuşadası Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması akşam saatlerinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.



Korteje CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yerli ve yabancı turistler katıldı.



6 yıllık bir aranın ardından yeniden start alan alan Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması'nın kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Sağlık Caddesi, Barbaros Bulvarı'nın ardından Kervansaray'da sona eren kortejde animasyon ve halk dansları ekiplerinin gösterileri Kuşadalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Kortej yürüyüşünün ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altın güvercinin Kuşadası'nın en önemli markası olduğunu belirterek, 6 yıllık aranın ardından Altın Güvercin'i yeniden kanatlandırmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını söyledi. Günel, festival kapsamında kitap fuarı ve "7 den 77'e Barış Manço Sergisi"nin açıldığını, 5 gün boyunca Ziynet Sali, Murat Dalkılıç, Haluk Levent ve Hande Yener gibi sanatçıların da konser vereceğini, Beste Yarışması büyük finalinin ise 7 Eylül Cumartesi akşamı anfi tiyatroda yapılacağını açıkladı. - AYDIN