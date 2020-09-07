'Altın Güvercin'in yeni sahibi belli oldu - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 23'üncü kez düzenlenen 'Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazananı, 'Kokun Şehir Değiştirdiğinde' isimli bestesiyle Deniz Özçelik oldu. 'En Başarılı Yorumcu Ödülü'nü de alan Özçelik, "Dünya sanatla iyileşecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle bu yıl 23'üncü kez düzenlenen 'Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması', Altın Güvercin Amfitiyatro'daki final gecesiyle sona erdi. Final gecesini, televizyoncu ve yazar Metin Uca ile oyuncu Gonca Vuslateri sundu. Erol Evgin ise tören öncesi konser verdi.