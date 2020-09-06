Altın Güvercin kanatlandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yarışmanın geçen yıl 6 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini söyledi: "Hedefimiz kentimiz Kuşadası'nı yeniden kültür ve sanatın amiral gemisi haline getirmek. Altın Güvercin'i 23. kez kanatlandırmamızın coşkusundayız. Beste yarışmasında da 10 finalist bestelerini finalde high playback olarak seslendirecek ve halk oylaması dijital olacak. Bu yıl Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın onur ödülü Erol Evgin'e" dedi. Pandemi yüzünden bu sene Harbiye konseri yok

Altın Güvercin'in ilk gününde daha önce yarışmada 2. olan Ferhat Göçer konser verdi. Göçer, bu yıl Harbiye'de sahne almayacağını açıkladı: "Bu sene Harbiye'de konser yapmama kararı aldım. Çünkü o sorumluluğu üstüme almak istemiyorum. Bir kişinin bile enfekte olma ihtimali konseri yapmamak için bir neden. Bir hekim ve sanatçı olarak kararım bu."