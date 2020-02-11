Altın hafif düştü, petrol yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın hafif düştü, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın hafif düştü, petrol yükseldi

6 saat önce

Altın, Pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesine yaklaştıktan sonra bugün hafif gerilerken petrol yükseldi.

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Altın, Pazartesi günü bir haftanın en yüksek seviyesine yaklaştıktan sonra bugün hafif gerilerken petrol yükseldi.

Çin'de coronavirüs salgınından dolayı ölenler 1,016 kişiye ulaşırken toplam vaka sayısı 43 bin kişiyi geçti. Birleşik Krallık'ta enfeksiyon hastalıkları uzmanı bilim insanı Dr. Robin Shattock, ekibiyle birlikte coronavirüs aşısını hayvanlar üzerinde test etme sürecine başladıklarını açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kısıntıya gitme kararının ABD'yi kaygılandırmadığını belirterek, "OPEC ne gerekli ise o konuda karar verebilir ve yapabilir. Bu konuda herhangi bir endişemiz yok, saygı duyarız" dedi.

Petrol fiyatları, hisse senedi borsalarındaki yukarı yönlü hareketin ardından yüzde 2.0 dolayında yükselse de, coronavirüs nedeniyle ölümlerin artmasına bağlı olarak yükseliş sınırlı kaldı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.20 artışla  54.44 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 50.47 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.56 düşüşle 17.68 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,575.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.76 artışla 2.57 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 artışla 968.90 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.0 düşüşle 2,230.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 498 liraya, Cumhuriyet altını da 2,059 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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