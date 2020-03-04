Altın hafif gerilerken petrol yükseldi - Son Dakika
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Altın hafif gerilerken petrol yükseldi

6 saat önce

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 1.00-1.25 aralığına çekmesiyle yüzde 3.0 yükseldikten sonra hafif gerilerken petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

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Altın,  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 1.00-1.25 aralığına çekmesiyle yüzde 3.0 yükseldikten sonra hafif gerilerken petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 93,000'i geçerken en az 3,100 kişinin öldüğü belirtildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da toplanacak.

OPEC toplantısından önce gazetecilere konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, ülkedeki ham petrol üretiminin yayılmaya devam eden Covid-19'dan etkilenmediğini söyledi. "Daha önceden olduğu gibi üretim yapıyoruz" diyen Zangeneh ulaşım sektöründe "tüketimde azalma" yaşandığını belirtirken "petrol piyasasındaki arz ve talep dengesizliği konusunda hiç şüphe yok" diye ekledi.  Yaklaşmakta olan OPEC toplantısının ise bu dengeyi düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.77 artarak 52.78 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.84 artarak 48.05 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 17.16 dolardan,

altın, yüzde 0.26 düşüşle 1,640.00 dolardan,

bakır, yüzde 0.76 artışla 2.59 dolardan,

platin, yüzde 0.91 artışla 877.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.90 düşüşle 2,366.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 321 liraya, çeyrek altın 525 liraya, Cumhuriyet altını da 2,170 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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