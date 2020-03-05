Altın hafif gerilerken petrol yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın hafif gerilerken petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın hafif gerilerken petrol yükseldi

6 saat önce

Altın fiyatları hafif gerilerken petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi.

Altın hafif gerilerken petrol yükseldi, System.String[]

Altın fiyatları hafif gerilerken petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde yüzde 1.0'den fazla yükseldi.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da toplanacak.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle dünya genelinde vaka sayısı 93,000'i geçerken en az 3,199 kişinin öldüğü belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.55 artarak 51.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.37 artarak 47.42 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 17.19 dolardan,

altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,639.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.54 artışla 2.70 dolardan,

platin, yüzde 0.26 düşüşle 872.90 dolardan ve

paladyum yüzde 2.60 artışla 2,447.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 320 liraya, çeyrek altın 324 liraya, Cumhuriyet altını da 2,167 liraya yükseldi.


Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: LPG'nin litre fiyatına 7 kuruş indirim geldi
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek 1960'lı yıllarda 4 sterline alınan Vincent van Gogh tablosu 15 milyon euroya satışa çıktı

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın hafif gerilerken petrol yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]