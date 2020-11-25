Altın hafif toparlandı, petrol yatay - Son Dakika

Altın hafif toparlandı, petrol yatay

25.11.2020 17:29
Altın hafif toparlandı, petrol yatay, System.String[]

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, hafif toparlanarak 1,816.79 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,812 dolara döndü.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, hafif toparlanarak 1,816.79 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,812 dolara döndü.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol 48.65 dolar ve Batı Teksas petrolü 45.73 ile üç ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra yatay hareket ediyor.

Petroldeki tırmanış, ABD hampetrol stoklarının, 20 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 800,000 bin varil yükseldiğini gösteren veriyle sınırlandı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükseldi.Piyasalarda, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından açıklanacak hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler bekleniyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.79 artışla 48.22 dolar,Batı Teksas yüzde 1.07 artışla 45.33 dolar,altın yüzde 0.30 artışla 1,812.98 dolar,gümüş yüzde 0.50 artışla 23.37 dolar,bakır yüzde 1.39 artışla 7,309.00 dolar,platin yüzde 0.77 düşüşle 954.61 dolar,paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,333.30 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 466 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,094 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının dört ay sonra 1,800 dolara döndüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, uzun süredir tutunduğu destekler kırılınca dört ayın ardından 1,800 dolar/ons seviyesine geri döndü. "Aşı haberleriyle başlayan iyimserlik, Başkan Donald Trump'ın yenilgiyi kabullenmesi ve eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı'na getirilmesiyle sürdü. "Ortadan kalkan belirsizlikler piyasalardaki risk iştahını artırırken Dow Jones endeksine rekor, altına ise sert satış geldi. Aslında altına satışı getiren bir diğer önemli gelişmeyse, ABD'deki enflasyon beklentilerinin düşüş eğiliminde olması. "Bu gelişmelerin altına kalıcı bir satış getirip getirmeyeceğini zaman gösterecek. Altın, seansı 1,807 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kayıp yaşamış oldu."Gümüş ise 23.60 dolar/ons seviyesinden başladığı günde, 22.93 dolar/onsa kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Gün sonunda seansı 23.27 dolar/ons seviyesinden yüzde 1.4 kayıpla tamamlayan beyaz maden, altına kıyasla daha iyi performans sergilemiş oldu. "Platin, kazancıyla günün en çok öne çıkan kıymetli madeni oldu. Seansa 930 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, diğer kıymetlilerin satış baskısından ayrışarak, seansı 961 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 3.4 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum, günü yatayda tamamlayarak yaşanan fiyatlamalara kayıtsız kalma sürecini devam ettirdi. 2,354 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, seansı 2,353 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın fiyatının sert düşüşüyle birlikte alıcıların iştahlı olduğu seanslar yaşanırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-3.50 dolar/onsla gerçekleşiyor. Borsa İstanbul'da toplamda 7,373 kg altın, 2,672 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Petrol, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın hafif toparlandı, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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