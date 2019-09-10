Son Dakika Haberleri: Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı

45 dakika önce

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.

Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı, System.String[]

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle yatırımcıların portföyünde güvenli liman olarak görülen varlıkların ağırlığı yükselirken, temmuz sonu itibarıyla bankalardaki altın hesaplarının değeri de 54 milyar lirayı aştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!
Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor Urfalı girişimci, insanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]