Gaziantep'te bir evden televizyon ve altın çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir evden televizyon ve altın çalan zanlı tutuklandı

21.03.2022 11:08
Gaziantep'te bir evden televizyon ve altın çalan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evden televizyon ve altın çalınması iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evden televizyon ve altın çalınması iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesinde bir evden televizyon, 9 tam altın ve yarım altın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada hırsızlık malzemesi olduğu tespit edilen 3 televizyon, 3 matkap, 3 batarya, el kaynağı, pasta cila, kaynak makinası, amfi ses sistemi ve 600 TL paraya el konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Başpınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir evden televizyon ve altın çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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