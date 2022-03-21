Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evden televizyon ve altın çalınması iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesinde bir evden televizyon, 9 tam altın ve yarım altın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada hırsızlık malzemesi olduğu tespit edilen 3 televizyon, 3 matkap, 3 batarya, el kaynağı, pasta cila, kaynak makinası, amfi ses sistemi ve 600 TL paraya el konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te bir evden televizyon ve altın çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika